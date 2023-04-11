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УП. Вголос

Золота жила Європи. Як іноземці створювали промисловість Донбасу – подкаст "УП. Вголос"

Рустем Халілов — Вівторок, 11 квітня 2023, 19:50

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

У новому епізоді ми публікуємо аудіоверсію тексту Рустема Халілова "Заводи росли як гриби". Дивовижна історія освоєння Донбасу європейцями. У цьому епізоді ви почуєте історію про те, як в кінці 19-го – початку 20-го століття землі Донбасу стали символом неймовірного багатства для європейців, які активно почали інвестувати в цей регіон та освоювати його. 

Реконструювали цю історію ми на основі матеріалів завідувачки відділу наукових досліджень історії України ХІV – початку ХХ століття Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького Валентини Лазебник та інтерв'ю з нею і з істориком, учасником ініціативи "ДЕ НЕ ДЕ" Леонідом Марущаком.

Автор - Рустем Халілов

Читає Дмитро Волковінський

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УП. Вголос

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

Золота жила Європи. Як іноземці створювали промисловість Донбасу – подкаст "УП. Вголос"
11 квітня 2023, 19:50 — Рустем Халілов
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10 квітня 2023, 16:58 — Костянтин Дорошенко
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9 квітня 2023, 05:30 — Роман Романюк, Федір Попадюк
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8 квітня 2023, 17:27 — Олег Павлюк
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7 квітня 2023, 12:14 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
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Ранкова доза
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War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
161 епізод
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Кавун та тютюн
4 епізоди
Сафарі
3 епізоди
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
12 епізодів
Хроніки економіки
13 епізодів
УП. Вголос
18 епізодів
(не)Безпечна Країна
9 епізодів
Один одному
23 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
16 епізодів
Температура - нормальна!
61 епізод
Життя бентежне
10 епізодів
Культура всього
60 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
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