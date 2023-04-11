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УП. Вголос

Золота жила Європи. Як іноземці створювали промисловість Донбасу – подкаст "УП. Вголос"

Рустем Халілов — Вівторок, 11 квітня 2023, 19:50

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

У новому епізоді ми публікуємо аудіоверсію тексту Рустема Халілова "Заводи росли як гриби". Дивовижна історія освоєння Донбасу європейцями. У цьому епізоді ви почуєте історію про те, як в кінці 19-го – початку 20-го століття землі Донбасу стали символом неймовірного багатства для європейців, які активно почали інвестувати в цей регіон та освоювати його. 

Реконструювали цю історію ми на основі матеріалів завідувачки відділу наукових досліджень історії України ХІV – початку ХХ століття Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького Валентини Лазебник та інтерв'ю з нею і з істориком, учасником ініціативи "ДЕ НЕ ДЕ" Леонідом Марущаком.

Автор - Рустем Халілов

Читає Дмитро Волковінський

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УП. Вголос

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

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Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
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Сафарі
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Хроніки економіки
29 епізодів
УП. Вголос
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(не)Безпечна Країна
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Євродонбас
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Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
75 епізодів
Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
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Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
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Україна після карантину
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У тіні
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Онлайн[за]хист
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