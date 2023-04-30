Ні влади, ні опозиції. Чим живе український парламент під час війни. Аудіоверсія

На самому початку каденції Зеленський проголосив рух до тотальної заміни старих еліт на "нові обличчя".

Але замість бажаного притоку нової крові в політику, в момент найбільшої загрози інфантилізм і неготовність цілого пласту народних обранців призвели лише до остаточного обнулення ваги і ролі Ради як інституції.

І коли уже владна верхівка готова була махнути на парламент рукою, сталося щось таке, що зазвичай відбувається у недорогих американських екшенах, а не в українській політиці.

Герой, якого всі списали з рахунку, після остаточного падіння отримав свій шанс на переродження.

Як Верховна Рада за рік повномасштабної війни пройшла трагічний шлях від повного обнулення впливу до тихого бунту здорових сил, які поступово відвойовують для парламенту належне йому місце, розбиралась "Українська правда".

Автори: Роман Романюк, Роман Кравець

Текст читає: Дмитро Волковінський

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