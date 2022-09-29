Чому вони крадуть? – трейлер подкасту про культурні крадіжки росіян

"Чому вони крадуть?" - це документальний наративний подкаст про культурні крадіжки, які Росія вчиняє протягом багатьох століть в Україні. Скіфське золото, козацький спадок, древні мозаїки, варварське пограбування Мелітопольського музею. У п'яти епізодах подкасту ми розкажемо, як ці українські культурні цінності опинились в російських музеях і як можна спробувати їх звідти повернути.

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Цей подкаст створено у партнерстві з DW Akademie та за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю DW Akademie/ Програми Медіафіт для Південної та Східної України та не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.

Виробництво: 435 ФІЛМС

Шоураннери: Корній Грицюк та Анна Паленчук

Сценаристи: Корній Грицюк та Юрій Марченко

Голос подкасту: Юрій Марченко

Продюсерка: Анна Паленчук

Звукорежисер: Василь Явтушенко

Асистент: Ірина Терлецька

Проєктний координатор: Олена Кірічек

Менторка проєкту: Світлана Рудюк

Дизайн обкладинки: Антон Васильєв

Партнер: Українська правда

Керівник відділу подкастів УП: Федір Попадюк