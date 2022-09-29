Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop
Чому вони крадуть?

Чому вони крадуть? – трейлер подкасту про культурні крадіжки росіян

Четвер, 29 вересня 2022, 13:36

"Чому вони крадуть?" - це документальний наративний подкаст про культурні крадіжки, які Росія вчиняє протягом багатьох століть в Україні. Скіфське золото, козацький спадок, древні мозаїки, варварське пограбування Мелітопольського музею. У п'яти епізодах подкасту ми розкажемо, як ці українські культурні цінності опинились в російських музеях і як можна спробувати їх звідти повернути.

Підписуйтесь на подкаст "Чому вони крадуть?": Apple Podcasts, Google Podcsasts (скоро), Spotify, Soundcloud, інші платформи

Цей подкаст створено у партнерстві з DW Akademie та за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю DW Akademie/ Програми Медіафіт для Південної та Східної України та не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.

Виробництво: 435 ФІЛМС

Шоураннери: Корній Грицюк та Анна Паленчук

Сценаристи: Корній Грицюк та Юрій Марченко

Голос подкасту: Юрій Марченко

Продюсерка: Анна Паленчук

Звукорежисер: Василь Явтушенко

Асистент: Ірина Терлецька

Проєктний координатор: Олена Кірічек

Менторка проєкту: Світлана Рудюк

Дизайн обкладинки: Антон Васильєв

Партнер: Українська правда

Керівник відділу подкастів УП: Федір Попадюк

Чому вони крадуть?

"Чому вони крадуть?" - це документальний наративний подкаст про культурні крадіжки, які росія вчиняє протягом багатьох століть в Україні. Скіфське золото, козацький спадок, древні мозаїки, варварське пограбування Мелітопольського музею. У п'яти епізодах подкасту ми розкажемо, як ці українські культурні цінності опинились в російських музеях і як можна спробувати їх звідти повернути.

Цей подкаст створено у партнерстві з DW Akademie та за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю DW Akademie/ Програми Медіафіт для Південної та Східної України та не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.

Виробництво: 435 ФІЛМС

Шоураннери: Корній Грицюк та Анна Паленчук

Сценаристи: Корній Грицюк та Юрій Марченко

Голос подкасту: Юрій Марченко

Продюсерка: Анна Паленчук

Звукорежисер: Василь Явтушенко

Асистент: Ірина Терлецька

Проєктний координатор: Олена Кірічек

Менторка проєкту: Світлана Рудюк

Дизайн обкладинки: Антон Васильєв

Партнер: Українська правда

Керівник відділу подкастів УП: Федір Попадюк

Чому вони крадуть? – трейлер подкасту про культурні крадіжки росіян
29 вересня 2022, 13:36
Американський генерал Веслі Кларк: Ядерними погрозами Путін хоче шокувати Захід і зупинити підтримку України
28 вересня 2022, 16:55 — Аліна Фролова
Ваш зір занадто цінний, щоб вірити дезінформації про здоров'я очей. Розмова з офтальмологом
27 вересня 2022, 17:45 — Наталія Бушковська
Репетиція апокаліпсису. Як змінилося життя Харкова після контрнаступу ЗСУ. Аудіоверсія
25 вересня 2022, 16:45 — Роман Романюк
Мобілізація в РФ, звільнення військовополонених, "референдуми" на окупованих територіях – головне про війну за тиждень
23 вересня 2022, 22:42 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Усі подкасти...
Канали
Чому вони крадуть?
1 епізод
Українські 90-ті
6 епізодів
(не)Безпечна Країна
2 епізоди
Подкаст "Кляті питання"
124 епізоди
УП. Вголос
2 епізоди
Один одному
15 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
У тіні
1 епізод
#укрдерждовгобуд
7 епізодів
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Життя бентежне
10 епізодів
Я не встигаю!
13 епізодів
Ок і шо?
68 епізодів
Ранкова доза
81 епізод
Температура - нормальна!
54 епізоди
Культура всего
54 епізоди
Україна після карантину
13 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів