Історія скіфського золота з Мелітополя, яке українці знайшли, потім закопали, та зрештою не змогли врятувати від РФ
Це перший епізод документального наративного подкасту "Чому вони крадуть?". У ньому ми розкажемо про значення для нашої історії та культури знаменитого народу скіфів, якими захоплювався ще сам Геродот. І про Мелітопольський курган, знахідки з якого стали основою одразу двох музеїв. А також про росіян, які викрали й директорку одного з цих музеїв, і саму колекцію скіфського золота. Та, врешті, розберемося, чому ж окупантам так хочеться привласнити не тільки самі реліквії, а й всю культуру древнього і могутнього народу скіфів.
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Виробництво: 435 ФІЛМС
Партнер проєкту: Українська Правда
Шоураннери: Корній Грицюк та Анна Паленчук
Сценаристи: Корній Грицюк та Юрій Марченко
Голос подкасту: Юрій Марченко
Продюсерка: Анна Паленчук
Звукорежисер: Василь Явтушенко
Менторка проєкту: Світлана Рудюк
Дизайн обкладинки подкасту: Антон Васильєв
Керівник відділу подкастів УП: Федір Попадюк
Асистент: Ірина Терлецька
Проєктний координатор: Олена Кірічек
У епізоді використано інтерв’ю директорки Мелітопольського міського краєзнавчого музею Лейли Ібрагімової з сайд-івенту, який проходив у межах 21 сесії Постійного форуму ООН з питань корінних народів на тему: "Збройна агресія Росії проти України: вплив на корінні народи", що було організовано Кримськотатарським Ресурсним Центром, Меджлісом кримськотатарського народу, Постійним представництво України при ООН.
Відео було надано Кримськотатарським Ресурсним Центром: https://ctrcenter.org/uk
Фото обкладинки епізоду взято з відкритого джерела, сайту Мелітопольського міського краєзнавчого музею: http://melitopol-museum.zp.ua/photogallery/melitopolskyy-kurgan
Подкаст створено у партнерстві з DW Akademie та за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю DW Akademie/Програми Медіафіт для Південної та Східної України та не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.
Чому вони крадуть?
"Чому вони крадуть?" - це документальний наративний подкаст про культурні крадіжки, які росія вчиняє протягом багатьох століть в Україні. Скіфське золото, козацький спадок, древні мозаїки, варварське пограбування Мелітопольського музею. У п'яти епізодах подкасту ми розкажемо, як ці українські культурні цінності опинились в російських музеях і як можна спробувати їх звідти повернути.
Цей подкаст створено у партнерстві з DW Akademie та за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю DW Akademie/ Програми Медіафіт для Південної та Східної України та не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.
Виробництво: 435 ФІЛМС
Шоураннери: Корній Грицюк та Анна Паленчук
Сценаристи: Корній Грицюк та Юрій Марченко
Голос подкасту: Юрій Марченко
Продюсерка: Анна Паленчук
Звукорежисер: Василь Явтушенко
Асистент: Ірина Терлецька
Проєктний координатор: Олена Кірічек
Менторка проєкту: Світлана Рудюк
Дизайн обкладинки: Антон Васильєв
Партнер: Українська правда
Керівник відділу подкастів УП: Федір Попадюк