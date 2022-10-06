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Чому вони крадуть?

Історія скіфського золота з Мелітополя, яке українці знайшли, потім закопали, та зрештою не змогли врятувати від РФ

— Четвер, 6 жовтня 2022, 11:51

Це перший епізод документального наративного подкасту "Чому вони крадуть?". У ньому ми розкажемо про значення для нашої історії та культури знаменитого народу скіфів, якими захоплювався ще сам Геродот. І про Мелітопольський курган, знахідки з якого стали основою одразу двох музеїв. А також про росіян, які викрали й директорку одного з цих музеїв, і саму колекцію скіфського золота. Та, врешті, розберемося, чому ж окупантам так хочеться привласнити не тільки самі реліквії, а й всю культуру древнього і могутнього народу скіфів.

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Виробництво: 435 ФІЛМС

Партнер проєкту: Українська Правда

Шоураннери: Корній Грицюк та Анна Паленчук

Сценаристи: Корній Грицюк та Юрій Марченко

Голос подкасту: Юрій Марченко

Продюсерка: Анна Паленчук

Звукорежисер: Василь Явтушенко

Менторка проєкту: Світлана Рудюк

Дизайн обкладинки подкасту: Антон Васильєв

Керівник відділу подкастів УП: Федір Попадюк

Асистент: Ірина Терлецька

Проєктний координатор: Олена Кірічек

У епізоді використано інтерв’ю директорки Мелітопольського міського краєзнавчого музею Лейли Ібрагімової з сайд-івенту, який проходив у межах 21 сесії Постійного форуму ООН з питань корінних народів на тему: "Збройна агресія Росії проти України: вплив на корінні народи", що було організовано Кримськотатарським Ресурсним Центром, Меджлісом кримськотатарського народу, Постійним представництво України при ООН.

Відео було надано Кримськотатарським Ресурсним Центром: https://ctrcenter.org/uk

Фото обкладинки епізоду взято з відкритого джерела, сайту Мелітопольського міського краєзнавчого музею: http://melitopol-museum.zp.ua/photogallery/melitopolskyy-kurgan 

Подкаст створено у партнерстві з DW Akademie та за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю DW Akademie/Програми Медіафіт для Південної та Східної України та не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.

Чому вони крадуть?

"Чому вони крадуть?" - це документальний наративний подкаст про культурні крадіжки, які росія вчиняє протягом багатьох століть в Україні. Скіфське золото, козацький спадок, древні мозаїки, варварське пограбування Мелітопольського музею. У п'яти епізодах подкасту ми розкажемо, як ці українські культурні цінності опинились в російських музеях і як можна спробувати їх звідти повернути.

Цей подкаст створено у партнерстві з DW Akademie та за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю DW Akademie/ Програми Медіафіт для Південної та Східної України та не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.

Виробництво: 435 ФІЛМС

Шоураннери: Корній Грицюк та Анна Паленчук

Сценаристи: Корній Грицюк та Юрій Марченко

Голос подкасту: Юрій Марченко

Продюсерка: Анна Паленчук

Звукорежисер: Василь Явтушенко

Асистент: Ірина Терлецька

Проєктний координатор: Олена Кірічек

Менторка проєкту: Світлана Рудюк

Дизайн обкладинки: Антон Васильєв

Партнер: Українська правда

Керівник відділу подкастів УП: Федір Попадюк

Історія скіфського золота з Мелітополя, яке українці знайшли, потім закопали, та зрештою не змогли врятувати від РФ
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