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Чому вони крадуть?

"Культурний обмін": як росіяни підірвали Михайлівський Золотоверхий собор, а потім присвоїли собі мозаїки

Четвер, 20 жовтня 2022, 16:22

Це третій епізод документального наративного подкасту "Чому вони крадуть?" У ньому ми розкажемо про неоціненні шедеври, створені руками київських майстрів — стародавні мозаїки XII століття.

Нагадаємо про трагічну долю Михайлівського золотоверхого собору, який 800 років стояв у самому центрі Києва, аж поки до нього не добрався Радянський союз.

Дізнаємось, як виставка, присвячена написаному в Києві "Слову о полку Ігоревім", чомусь призвела до того, що старовинні мозаїки з цього самого Києва зникли. Та зрештою, розберемо, як тоталітарна машина знищила архітектурну пам’ятку XII століття.

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Виробництво: 435 ФІЛМС

Партнер проєкту: Українська Правда

Шоураннери: Корній Грицюк та Анна Паленчук

Сценаристи: Корній Грицюк та Юрій Марченко

Голос подкасту: Юрій Марченко

Продюсерка: Анна Паленчук

Звукорежисер: Василь Явтушенко

Менторка проєкту: Світлана Рудюк

Дизайн обкладинки подкасту: Антон Васильєв

Керівник відділу подкастів УП: Федір Попадюк

Асистент: Ірина Терлецька

Проєктний координатор: Олена Кірічек

У епізоді використано аудіо сюжету телеканалу "Київ": https://kyiv.media/

Слухайте також інші епізоди подкасту "Чому вони крадуть?": 

Чому вони крадуть?

"Чому вони крадуть?" - це документальний наративний подкаст про культурні крадіжки, які росія вчиняє протягом багатьох століть в Україні. Скіфське золото, козацький спадок, древні мозаїки, варварське пограбування Мелітопольського музею. У п'яти епізодах подкасту ми розкажемо, як ці українські культурні цінності опинились в російських музеях і як можна спробувати їх звідти повернути.

Цей подкаст створено у партнерстві з DW Akademie та за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю DW Akademie/ Програми Медіафіт для Південної та Східної України та не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.

Виробництво: 435 ФІЛМС

Шоураннери: Корній Грицюк та Анна Паленчук

Сценаристи: Корній Грицюк та Юрій Марченко

Голос подкасту: Юрій Марченко

Продюсерка: Анна Паленчук

Звукорежисер: Василь Явтушенко

Асистент: Ірина Терлецька

Проєктний координатор: Олена Кірічек

Менторка проєкту: Світлана Рудюк

Дизайн обкладинки: Антон Васильєв

Партнер: Українська правда

Керівник відділу подкастів УП: Федір Попадюк

"Культурний обмін": як росіяни підірвали Михайлівський Золотоверхий собор, а потім присвоїли собі мозаїки
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