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Чому вони крадуть?

Як росіяни, анексувавши Крим, ще хотіли привласнити кримські скарби, які застрягли в Амстердамі на 8 років?

— Четвер, 27 жовтня 2022, 19:08

Це четвертий епізод документального наративного подкасту "Чому вони крадуть?" В ньому ми розкажемо про коштовності з кримських музеїв, які через анексію півострова застрягли в Нідерландах. Разом із юристами, істориками та музейниками ми згадаємо деталі процесу, за яким стежить весь світ, та спробуємо зрозуміти, чому через вісім років судів цінності все ще не в Україні. А головне — розберемося, чому ж вони все-таки крадуть.

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Виробництво: 435 ФІЛМС

Партнер проєкту: Українська Правда

Шоураннери: Корній Грицюк та Анна Паленчук

Сценаристи: Корній Грицюк та Юрій Марченко

Голос подкасту: Юрій Марченко

Продюсерка: Анна Паленчук

Звукорежисер: Василь Явтушенко

Менторка проєкту: Світлана Рудюк

Дизайн обкладинки подкасту: Антон Васильєв

Керівник відділу подкастів УП: Федір Попадюк

Асистент: Ірина Терлецька

Проєктний координатор: Олена Кірічек

У епізоді використано аудіо сюжету телеканалу "Київ": https://kyiv.media/

Фото обкладинки епізоду: Arthur Akkermans

Подкаст створено у партнерстві з DW Akademie та за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю DW Akademie/Програми Медіафіт для Південної та Східної України та не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.

Слухайте також інші епізоди подкасту "Чому вони крадуть?": 

Чому вони крадуть?

"Чому вони крадуть?" - це документальний наративний подкаст про культурні крадіжки, які росія вчиняє протягом багатьох століть в Україні. Скіфське золото, козацький спадок, древні мозаїки, варварське пограбування Мелітопольського музею. У п'яти епізодах подкасту ми розкажемо, як ці українські культурні цінності опинились в російських музеях і як можна спробувати їх звідти повернути.

Цей подкаст створено у партнерстві з DW Akademie та за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю DW Akademie/ Програми Медіафіт для Південної та Східної України та не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.

Виробництво: 435 ФІЛМС

Шоураннери: Корній Грицюк та Анна Паленчук

Сценаристи: Корній Грицюк та Юрій Марченко

Голос подкасту: Юрій Марченко

Продюсерка: Анна Паленчук

Звукорежисер: Василь Явтушенко

Асистент: Ірина Терлецька

Проєктний координатор: Олена Кірічек

Менторка проєкту: Світлана Рудюк

Дизайн обкладинки: Антон Васильєв

Партнер: Українська правда

Керівник відділу подкастів УП: Федір Попадюк

Як росіяни, анексувавши Крим, ще хотіли привласнити кримські скарби, які застрягли в Амстердамі на 8 років?
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