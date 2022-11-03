Як Україні повертати те, що Росія вкрала за століття терору?

У попередніх епізодах подкасту "Чому вони крадуть?" ми в основному дивилися в минуле — на приклади того, як сусідня імперія крала та привласнювала українську культуру й історію. Однак у фінальному випуску ми спробували заглянути в майбутнє, щоб зрозуміти, що нам взагалі з усім цим робити. І головне — разом з істориками, активістами і юристами наша команда розібралася не тільки в тому, чому ж вони крадуть, а і в тому, як нам це повертати.

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Виробництво: 435 ФІЛМС

Шоураннери: Корній Грицюк та Анна Паленчук

Сценаристи: Корній Грицюк та Юрій Марченко

Голос подкасту: Юрій Марченко

Продюсерка: Анна Паленчук

Звукорежисер: Василь Явтушенко

Асистент: Ірина Терлецька

Проєктний координатор: Олена Кірічек

Автор обкладинки: Антон Васильєв

Менторка проєкту: Світлана Рудюк

Залучені експерти: Антон Дробович, Юрій Болтрик, Олександр Федорук, Сергій Лаєвський, Ольга Ковалевська, Дмитро Коваль, Діана Клочко, Максим Блакитний, Олександр Любишко, Іван Сидор, Юрій Лосицький, Ельміра Аблялімова, Андрій Карнаухов, Євгенія Кулеба, Людмила Строкова.

Подкаст створено у партнерстві з DW Akademie та за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю DW Akademie/Програми Медіафіт для Південної та Східної України та не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.

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