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War-life balance

War-life balance – подкаст про те, як втримати баланс між війною і життям

Аліна Полякова — Вівторок, 10 січня 2023, 17:07

Пошуки себе під час війни, вибудова романтичних стосунків і стосунків з сім’єю та близькими, пошук сил на роботу в часи відключень електроенергії, усвідомлення та прийняття смерті – проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з початком війни.

У новому подкасті "Української правди" журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт і травма психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з цими проблемами і втримати цей баланс.

Перший епізод подкасту вийде 17 січня. Ви вже зараз можете підписатись на подкаст у застосунках Apple Podcasts, Google Podcasts (скоро), Spotify, Soundcloud та на інших подкаст-платформах.

War-life balance

Пошуки себе під час війни, вибудова романтичних стосунків і стосунків з сім’єю та близькими, пошук сил на роботу в часи відключень електроенергії, усвідомлення та прийняття смерті – проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з початком війни.

У новому подкасті War-life balance від "Української правди" журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт і травма психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з цими проблемами і втримати цей баланс.

War-life balance – подкаст про те, як втримати баланс між війною і життям
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