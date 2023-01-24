Романтичні стосунки і секс під час війни, або Чому оргії кращі за перфекціонізм – подкаст "War-life balance"

Це другий епізод подкасту "War-Life Balance" – нового подкаст "Української правди" у якому журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт і травма психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з тими проблемами, з якими нам довелось зіткнутися з початком війни.

Перший епізод був присвячений усвідомленню того, що тепер живемо в країні, в якій відбувається війна, яке прийшло до всіх нас 24 лютого. Другий епізод присвячений темі стосунків.

Як починати нові стосунки під час війни? Що шукають люди в Тіндері? Чому зріс показник розлучень? Що таке партнерські стосунки? Як будувати стосунки на відстані? Чи ок знаходитись в поліаморних стосунках?

Чи на часі секс під час війни? Як війна впливає на лібідо? Чому нам потрібно говорити один з одним? Оргія – план на кінець світу чи захисна реакція? Хто виграє в Україні – Ерос чи Танатос? Яким буде наш світ, коли війна скінчиться?

Про це та інше в новому випуску подкасту "War-Life Balance".

Слухайте також інші епізоди подкасту: