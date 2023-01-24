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War-life balance

Романтичні стосунки і секс під час війни, або Чому оргії кращі за перфекціонізм – подкаст "War-life balance"

Аліна Полякова — Вівторок, 24 січня 2023, 17:57

Це другий епізод подкасту "War-Life Balance" – нового подкаст "Української правди" у якому журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт і травма психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з тими проблемами, з якими нам довелось зіткнутися з початком війни. 

Перший епізод був присвячений усвідомленню того, що тепер живемо в країні, в якій відбувається війна, яке прийшло до всіх нас 24 лютого. Другий епізод присвячений темі стосунків. 

Як починати нові стосунки під час війни? Що шукають люди в Тіндері? Чому зріс показник розлучень? Що таке партнерські стосунки? Як будувати стосунки на відстані? Чи ок знаходитись в поліаморних стосунках?

Чи на часі секс під час війни? Як війна впливає на лібідо? Чому нам потрібно говорити один з одним? Оргія – план на кінець світу чи захисна реакція? Хто виграє в Україні – Ерос чи Танатос? Яким буде наш світ, коли війна скінчиться?

Про це та інше в новому випуску подкасту "War-Life Balance".

Слухайте подкаст "War-life balance" на зручній платформі:
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Слухайте також інші епізоди подкасту: 

War-life balance

Пошуки себе під час війни, вибудова романтичних стосунків і стосунків з сім’єю та близькими, пошук сил на роботу в часи відключень електроенергії, усвідомлення та прийняття смерті – проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з початком війни.

У новому подкасті War-life balance від "Української правди" журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт і травма психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з цими проблемами і втримати цей баланс.

Романтичні стосунки і секс під час війни, або Чому оргії кращі за перфекціонізм – подкаст "War-life balance"
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