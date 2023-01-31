Як ми працюємо, вигораємо і втомлюємось, витрачаємо гроші, та до чого тут відключення світла
Це третій епізод подкасту "War-life balance" – нового подкасту "Української правди" у якому журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт і травма психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з тими проблемами, з якими нам довелось зіткнутися з початком війни.
Що робити, якщо ви втратили роботу? Як не вигорати і не доводити себе до хронічної втоми, якщо робота у вас залишається? Як працювати з постійними вимкненнями світла і повітряними тривогами? Як наважитись взяти вихідний чи попросити про підвищення зарплатні? Як змінити кар'єру?
Чому ретрит на Балі – не адаптивний метод боротьби з вигоранням? Що потрібно, щоб відновлюватись? Чому важливо мріяти? Що для нас гроші? Чому ми стали більш компульсивно їх витрачати? Чому ми донатимо?
Про це та інше в новому випуску подкасту "War-life balance".
Слухайте також інші епізоди подкасту:
War-life balance
Пошуки себе під час війни, вибудова романтичних стосунків і стосунків з сім’єю та близькими, пошук сил на роботу в часи відключень електроенергії, усвідомлення та прийняття смерті – проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з початком війни.
У новому подкасті War-life balance від "Української правди" журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт- і травма-психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з цими проблемами і втримати цей баланс.