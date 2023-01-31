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War-life balance

Як ми працюємо, вигораємо і втомлюємось, витрачаємо гроші, та до чого тут відключення світла

Аліна Полякова — Вівторок, 31 січня 2023, 16:35

Це третій епізод подкасту "War-life balance" – нового подкасту "Української правди" у якому журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт і травма психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з тими проблемами, з якими нам довелось зіткнутися з початком війни. 

Слухайте подкаст "War-life balance" на зручній платформі:
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Що робити, якщо ви втратили роботу? Як не вигорати і не доводити себе до хронічної втоми, якщо робота у вас залишається? Як працювати з постійними вимкненнями світла і повітряними тривогами? Як наважитись взяти вихідний чи попросити про підвищення зарплатні? Як змінити кар'єру?

Чому ретрит на Балі – не адаптивний метод боротьби з вигоранням? Що потрібно, щоб відновлюватись? Чому важливо мріяти? Що для нас гроші? Чому ми стали більш компульсивно їх витрачати? Чому ми донатимо?

Про це та інше в новому випуску подкасту "War-life balance".

Слухайте також інші епізоди подкасту: 

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War-life balance

Пошуки себе під час війни, вибудова романтичних стосунків і стосунків з сім’єю та близькими, пошук сил на роботу в часи відключень електроенергії, усвідомлення та прийняття смерті – проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з початком війни.

У новому подкасті War-life balance від "Української правди" журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт- і травма-психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з цими проблемами і втримати цей баланс.

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Головна обсерваторія
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War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
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Хроніки економіки
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(не)Безпечна Країна
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Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
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Один одному
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Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
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У тіні
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Медіабіль!
10 епізодів
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До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
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