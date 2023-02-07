Це п'ятий епізод подкасту "War-life balance" – нового подкасту "Української правди" у якому журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт і травма психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з тими проблемами, з якими нам довелось зіткнутися з початком війни.

Чи є у нас усвідомлення власної смертності? Як воно трансформується під час війни? Як страх смерті пов'язаний з кризами перед днем народження?

Як проживаємо горе? Як підтримувати людей, у яких сталася втрата, і чого робити точно не варто?

Як пережити похорони? Чи варто готуватись до власної смерті? Що робити, якщо людина зникла безвісти? І чому важливо попрощатися?