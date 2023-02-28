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War-life balance

Рік повномасштабної війни. Що тривожить людей зараз?

Аліна Полякова — Вівторок, 28 лютого 2023, 15:35

Це сьомий епізод подкасту "War-life balance" – нового подкасту "Української правди" у якому журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт і травма психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з тими проблемами, з якими нам довелось зіткнутися з початком війни.

Як ми переживаємо травматичні події? Як жити з усвідомленням того, що ти не контролюєш своє життя? Як не ставити своє життя на паузу? Що буде далі та чи буде гірше? Як жити в невідомості?

На ці та інші питання наших слухачів відповідаємо у новому епізоді подкасту "War-life balance".

Слухайте подкаст "War-life balance" на зручній платформі:
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War-life balance

Пошуки себе під час війни, вибудова романтичних стосунків і стосунків з сім’єю та близькими, пошук сил на роботу в часи відключень електроенергії, усвідомлення та прийняття смерті – проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з початком війни.

У новому подкасті War-life balance від "Української правди" журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт і травма психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з цими проблемами і втримати цей баланс.

Рік повномасштабної війни. Що тривожить людей зараз?
28 лютого 2023, 15:35 — Аліна Полякова
Кримський спротив. Що відбувалось в Криму з моменту його окупації? Говоримо з Тамілою Ташевою
26 лютого 2023, 19:33 — Севгіль Мусаєва, Алім Алієв
Чи важлива тема продуктивності в умовах війни? Говоримо про це у подкасті "Я не встигаю!"
25 лютого 2023, 18:35 — Федір Попадюк, Анастасія Коріновська
Реконструкція 24 лютого: Підготовка до вторгнення
24 лютого 2023, 21:16 — Роман Романюк, Федір Попадюк
“Маленька радянська армія не переможе велику”: як ІТ змінили хід війни
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Канали
24.02: Реконструкція
1 епізод
Ранкова доза
83 епізоди
War-life balance
8 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
156 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Кавун та тютюн
1 епізод
Сафарі
3 епізоди
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
5 епізодів
Хроніки економіки
7 епізодів
УП. Вголос
17 епізодів
(не)Безпечна Країна
4 епізоди
Один одному
23 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
15 епізодів
Температура - нормальна!
59 епізодів
Життя бентежне
10 епізодів
Культура всего
54 епізоди
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
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Онлайн[за]хист
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Медіабіль!
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Minddetox Essays
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До попкорну з Анною Паленчук
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#укрдерждовгобуд
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