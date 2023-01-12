Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Хроніки економіки

"Хроніки економіки" – трейлер нового подкасту від Економічної правди

Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук — Четвер, 12 січня 2023, 14:06

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

Підписуйтеся та долучайтеся до нас щосереди з 18 січня на Apple Podcasts, Google Podcasts (скоро), Spotify, Soundcloud та на інших подкаст-платформах.

Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

"Хроніки економіки" – трейлер нового подкасту від Економічної правди
12 січня 2023, 14:06 — Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук
Від "Київ за три дні" до загальної мобілізації і тотальної війни. Обговорюємо повномасштабну війну з РФ у 2022 році
11 січня 2023, 17:00 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
War-life balance – подкаст про те, як втримати баланс між війною і життям
10 січня 2023, 17:07 — Аліна Полякова
Новорічні обстріли, знищення окупантів у Макіївці, росіяни атакують Соледар — головне про війну за тиждень
7 січня 2023, 15:53 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Зміна тактики ракетних обстрілів, “вагнерівці” кажуть про нестачу снарядів, чим є армія Білорусі — головне про війну за тиждень
31 грудня 2022, 11:42 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Усі подкасти...
Канали
War-life balance
1 епізод
Українські 90-ті
6 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
148 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Хроніки економіки
1 епізод
УП. Вголос
13 епізодів
(не)Безпечна Країна
4 епізоди
Один одному
23 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
У тіні
1 епізод
#укрдерждовгобуд
7 епізодів
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Життя бентежне
10 епізодів
Я не встигаю!
13 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Ранкова доза
81 епізод
Температура - нормальна!
57 епізодів
Культура всего
54 епізоди
Україна після карантину
13 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів