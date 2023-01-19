Якою може бути наша економіка у 2023 році і чого чекати від партнерів України?

Рівно рік тому українська економіка була на підйомі: для українців відкривалися міжнародні фондові ринки, уряд будував масштабні економічні реформи з присмаком популізму, а міжнародні аналітики пророкували нам стабільне зростання. Проте 24 лютого усе змінилося.

Замість жвавого зростання, економіка вчилася виживати, пристосовуючись до все нових й нових викликів великої війни.

На жаль, війна ще не закінчилася і більшість цих викликів будуть супроводжувати нас і у 2023 році.

У першому епізоді поодкасту "Хроніки економіки" журналісти "Економічної правди" Ярослав Вінокуров та Дана Гордійчук поговорять про те, як економіка України пережила найгірший рік у своїй історії та що впливатиме на неї та гаманці простих українців у цьому році. А гість епізоду, голова департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександр Мартиненко, розповість, як велика війна вплинула на економіку світу та чи зможуть наші партнери продовжувати підтримувати Україну у 2023 році.