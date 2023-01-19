Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Хроніки економіки

Якою може бути наша економіка у 2023 році і чого чекати від партнерів України?

Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук — Четвер, 19 січня 2023, 19:33

Рівно рік тому українська економіка була на підйомі: для українців відкривалися міжнародні фондові ринки, уряд будував масштабні економічні реформи з присмаком популізму, а міжнародні аналітики пророкували нам стабільне зростання. Проте 24 лютого усе змінилося.

Замість жвавого зростання, економіка вчилася виживати, пристосовуючись до все нових й нових викликів великої війни.

На жаль, війна ще не закінчилася і більшість цих викликів будуть супроводжувати нас і у 2023 році.

У першому епізоді поодкасту "Хроніки економіки" журналісти "Економічної правди" Ярослав Вінокуров та Дана Гордійчук поговорять про те, як економіка України пережила найгірший рік у своїй історії та що впливатиме на неї та гаманці простих українців у цьому році. А гість епізоду, голова департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександр Мартиненко, розповість, як велика війна вплинула на економіку світу та чи зможуть наші партнери продовжувати підтримувати Україну у 2023 році.

Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud

Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

Якою може бути наша економіка у 2023 році і чого чекати від партнерів України?
19 січня 2023, 19:33 — Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук
Як функціонує українська енергетика в умовах російських ракетних обстрілів? Пояснює Святослав Павлюк
18 січня 2023, 19:41 — Федір Попадюк
Як наша психіка звикає жити в небезпеці? Говоримо у подкасті "War-Life Balance"
17 січня 2023, 17:02 — Аліна Полякова
"Вбомбити їх у кам'яний вік". Як путінська Росія потрапила в Україні в пастку В'єтнамської війни. Аудіоверсія
15 січня 2023, 17:53 — Михайло Кригель
Бразильський Трамп. Що стоїть за штурмом урядового кварталу у Бразилії
14 січня 2023, 19:27 — Олена Куренкова, Олег Павлюк
Усі подкасти...
Канали
War-life balance
2 епізоди
Українські 90-ті
6 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
150 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
1 епізод
Хроніки економіки
2 епізоди
УП. Вголос
14 епізодів
(не)Безпечна Країна
4 епізоди
Один одному
23 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
У тіні
1 епізод
#укрдерждовгобуд
7 епізодів
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Життя бентежне
10 епізодів
Я не встигаю!
13 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Ранкова доза
81 епізод
Температура - нормальна!
58 епізодів
Культура всего
54 епізоди
Україна після карантину
13 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів