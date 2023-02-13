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Хроніки економіки

Криза в ІТ-сфері? Чому технологічні компанії скорочують співробітників і як це вплине на Україну?

Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук — Понеділок, 13 лютого 2023, 17:06

ІТ-світом котиться хвиля скорочень. Найбільші технологічні компанії скорочують тисячі, а то й десятки тисяч своїх фахівців та закривають деякі свої проєкти. 

Причин цього багато: від страху економічної кризи до пост-коронавірусного "похмілля"? Проте як це відобразиться на українських фахівцях? І як український ІТ-ринок пережив майже рік повномасштабної війни?

Про це нам розповіла операційна директорка та колишня головна редакторка ІТ-порталу DOU Владислава Зацаринна.

Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

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Україна після карантину
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Онлайн[за]хист
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