Криза в ІТ-сфері? Чому технологічні компанії скорочують співробітників і як це вплине на Україну?

ІТ-світом котиться хвиля скорочень. Найбільші технологічні компанії скорочують тисячі, а то й десятки тисяч своїх фахівців та закривають деякі свої проєкти.

Причин цього багато: від страху економічної кризи до пост-коронавірусного "похмілля"? Проте як це відобразиться на українських фахівцях? І як український ІТ-ринок пережив майже рік повномасштабної війни?

Про це нам розповіла операційна директорка та колишня головна редакторка ІТ-порталу DOU Владислава Зацаринна.

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