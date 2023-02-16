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Хроніки економіки

Розділені війною: як міграція впливає на економіку?

Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров — Четвер, 16 лютого 2023, 18:41

Після 24 лютого мільйони українців перетнули західний кордон у пошуках прихистку. Війна буквально розділила тисячами кілометрів сотні тисяч українських родин, які цьогоріч вимушено зустрічають день святого Валентина не з коханими людьми.

Негативні тенденції у міграції будуть спостерігатися й цього року: у Нацбанку очікують, що з України виїде на 400 тисяч людей більше, аніж повернеться додому. Як це впливає на нашу економіку сьогодні та впливатиме після закінчення війни?

Про це ми поговорили з виконавчим директором аналітичного центру CASE-Україна Дмитром Боярчуком.

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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

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