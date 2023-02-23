Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
Хроніки економіки

“Маленька радянська армія не переможе велику”: як ІТ змінили хід війни

Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров — Четвер, 23 лютого 2023, 20:20

Ще рік тому ніхто у світі не вірив, що Україна здатна вистояти під натиском ворога. Проте менш численна та гірше оснащена українська армія зробила у цій війні ставку на високі технології, які вже працюють на перемогу. За останній 12 місяців Україна пережила справжній "бум" розвитку військових технологій, а у Мінцифри вже задумалися над створенням мілітарі-тек кластеру.

Як інновації українського бізнесу впливають на хід війни? Звідки мілітарі-тек стартапам брати гроші для розвитку? Якою має бути роль держави у розвитку цього сектору?

Про це, а також про роль системи ситуативної обізнаності "Дельта" на полі бою ми поговорили з керівником напрямку ІТ у ГО "Аеророзвідка" Русланом Прилипком.

Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud

Реклама:

Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

Реклама:
Оксана Покальчук: "Щойно реально з’явиться політична воля для того, щоб був мир – він буде"
2 серпня 2023, 17:43 — Аліна Фролова
"Я так сильно їх ненавиджу. Зі мною все нормально?" Про нормальність ненависті з точки зору психолога
1 серпня 2023, 17:31 — Наталія Бушковська
«Колаж - це поєднання елементів нашого життя», - Сергій Святченко, українсько-данський архітектор та художник (рос.)
31 липня 2023, 18:06 — Костянтин Дорошенко
Успіхи на Півдні, важко біля Сватово, російські "Ланцети" та норвезькі Black Hornet – головне про війну за тиждень
29 липня 2023, 18:51 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Вагнерівці, ядерка й репресії: що зараз відбувається в Білорусі та як на це варто зважати Україні
29 липня 2023, 14:24 — Олена Куренкова, Олег Павлюк
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
3 епізоди
Головна обсерваторія
7 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
178 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
25 епізодів
Хроніки економіки
29 епізодів
УП. Вголос
27 епізодів
(не)Безпечна Країна
19 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
76 епізодів
Температура - нормальна!
66 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів