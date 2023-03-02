Заміновані поля: як їх повертають до життя і чи вистачить нам хліба?
Весна традиційно асоціюється з початком польових робіт. Однак цього року сівба пройде далеко не на всій неокупованій частині території України. Усе через замінування полів.
Мінне забруднення стало одним з найбільших викликів для українських аграріїв, а на повне розмінування української землі можуть піти десятки років та мільйони доларів. Це безумовно вплине на український аграрний сектор та економіку України в цілому.
Хто займається розмінуванням уражених війною територій і скільки це коштує? Як агробізнес справляється з розмінуванням та з якими ще проблемами українські аграрії увійшли у 2023 рік?
Ми поговорили з журналістом "Економічної правди" Богданом Мірошниченком та генеральним директором агрокомпанії ІМК Алексом Ліссітсою, аби дати відповіді на ці питання.
Хроніки економіки
Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни.
Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою".
Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу?
У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.