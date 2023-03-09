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Хроніки економіки

Людина проти ChatGPT: як штучний інтелект забирає у нас роботу і кому вже варто хвилюватися?

Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук — Четвер, 9 березня 2023, 17:30

Останні кілька років у світі активно розвиваються технології, пов'язані зі штучним інтелектом, а відкритий запуск всім відомого ChatGPT активізував розробки у цій сфері серед найбільших техногігантів.

Штучний інтелект вже зараз може виконувати роботу, яка завжди вважалася виключно людською. Зокрема, він може вигадувати казки, складати вірші, вигадувати музику чи навіть написати код програми.

Чи означає це, що комп'ютери замінять нас? І що у такому випадку залишиться робити усім людям, які втратять свої робочі місця?

Про це ми говорили з кандидатом філософських наук та медіаекспертом Михайлом Кольцовим.

Під час запису подкасту ми використали матеріал, створений програмою синтезу людського мовлення Theodotus1243. Ліцензія: CC BY-NC 4.0.

Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

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