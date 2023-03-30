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Хроніки економіки

У чому зберігати гроші під час війни?

Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук — Четвер, 30 березня 2023, 18:29

В умовах великої війни, необхідної "тиші" для збереження заощаджень тиші годі й шукати. Інфляція у лютому складала майже 25%, а валютні обмеження Нацбанку унеможливлювали інвестиції українців у високодохідні закордонні інструменти.

Що ж робити зі своїми заощадженнями і як не дати їм знецінитися? Чи є сенс заощаджувати у валюті і що буде з курсом долара? Куди вкладати гроші вигідніше: у депозит чи в ОВДП? І як перетворити 150 грн початкової інвестиції у 21 тис грн?

Про це ми поговорили зі старшим фінансовим аналітиком групи ICU Тарасом Котовичем.

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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

У чому зберігати гроші під час війни?
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