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Хроніки економіки

У чому зберігати гроші під час війни?

Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук — Четвер, 30 березня 2023, 18:29

В умовах великої війни, необхідної "тиші" для збереження заощаджень тиші годі й шукати. Інфляція у лютому складала майже 25%, а валютні обмеження Нацбанку унеможливлювали інвестиції українців у високодохідні закордонні інструменти.

Що ж робити зі своїми заощадженнями і як не дати їм знецінитися? Чи є сенс заощаджувати у валюті і що буде з курсом долара? Куди вкладати гроші вигідніше: у депозит чи в ОВДП? І як перетворити 150 грн початкової інвестиції у 21 тис грн?

Про це ми поговорили зі старшим фінансовим аналітиком групи ICU Тарасом Котовичем.

Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

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Подкаст "Кляті питання"
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Сафарі
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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
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Хроніки економіки
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УП. Вголос
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(не)Безпечна Країна
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Євродонбас
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Я не встигаю!
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Культура всього
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Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
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Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
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У тіні
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Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
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Minddetox Essays
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