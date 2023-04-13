Скільки нас? Як демографічна криза впливає на економіку і яке майбутнє пенсійної системи: розмова з Еллою Лібановою
Поки активні бойові дії ще тривають, а українці з нетерпінням чекають на весняний контрнаступ, у владних колах активно дискують про плани повоєнної відбудови.
Проте усякі амбітні проєкти потребуватимуть тих, хто буде їх реалізовувати. А сказати, чи буде в Україні достатньо робочої сили після війни, наразі не може ніхто. Ба більше, ніхто ані у владі, ані за кордоном не знає, скільки українців проживає на батьківщині навіть зараз.
Як повномасштабна війна вплинула на демографічну ситуацію в Україні? Скільки українців виїхали за кордон і скільки з них можуть вже ніколи не повернутися додому? І як демографічна ситуація впливає на економіку та пенсійну систему?
Про все це ми говорили з директоркою інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Еллою Лібановою.
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Хроніки економіки
Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни.
Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою".
Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу?
У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.