Скільки нас? Як демографічна криза впливає на економіку і яке майбутнє пенсійної системи: розмова з Еллою Лібановою

Поки активні бойові дії ще тривають, а українці з нетерпінням чекають на весняний контрнаступ, у владних колах активно дискують про плани повоєнної відбудови.

Проте усякі амбітні проєкти потребуватимуть тих, хто буде їх реалізовувати. А сказати, чи буде в Україні достатньо робочої сили після війни, наразі не може ніхто. Ба більше, ніхто ані у владі, ані за кордоном не знає, скільки українців проживає на батьківщині навіть зараз.

Як повномасштабна війна вплинула на демографічну ситуацію в Україні? Скільки українців виїхали за кордон і скільки з них можуть вже ніколи не повернутися додому? І як демографічна ситуація впливає на економіку та пенсійну систему?

Про все це ми говорили з директоркою інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Еллою Лібановою.

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