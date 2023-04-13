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Хроніки економіки

Скільки нас? Як демографічна криза впливає на економіку і яке майбутнє пенсійної системи: розмова з Еллою Лібановою

Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук — Четвер, 13 квітня 2023, 14:53

Поки активні бойові дії ще тривають, а українці з нетерпінням чекають на весняний контрнаступ, у владних колах активно дискують про плани повоєнної відбудови. 

Проте усякі амбітні проєкти потребуватимуть тих, хто буде їх реалізовувати. А сказати, чи буде в Україні достатньо робочої сили після війни, наразі не може ніхто. Ба більше, ніхто ані у владі, ані за кордоном не знає, скільки українців проживає на батьківщині навіть зараз.

Як повномасштабна війна вплинула на демографічну ситуацію в Україні? Скільки українців виїхали за кордон і скільки з них можуть вже ніколи не повернутися додому? І як демографічна ситуація впливає на економіку та пенсійну систему?

Про все це ми говорили з директоркою інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Еллою Лібановою.

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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

Скільки нас? Як демографічна криза впливає на економіку і яке майбутнє пенсійної системи: розмова з Еллою Лібановою
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Кавун та тютюн
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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
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Один одному
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Життя бентежне
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Культура всього
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Ок і шо?
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Онлайн[за]хист
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