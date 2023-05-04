Скільки російського бізнесу залишилось в Україні й що з ним буде далі?
Попри те, що велика війна триває в Україні вже понад 14 місяців, бізнес, який належить громадянам країни-агресора, продовжує заробляти на українцях чималі статки. Російський бізнес працює навіть у критично важливих секторах економіки, маючи доступ до чутливих даних мільйонів українців.
У 2022 році держава зробила перші кроки у напрямку "дерусифікації" бізнесу. Законодавчі зміни дозволяють уряду конфісковувати російські активи, які надалі зможуть працювати на повоєнне відновлення країни.
Які існують шляхи конфіскації російських активів в Україні і чому цей процес йде так повільно? Про це ми говорили з юридичною радницею Transparency International Ukraine Наталією Січевлюк.
Хроніки економіки
Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни.
Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою".
Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу?
У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.