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Хроніки економіки

Чому військовим не повернуть надбавки та що відбувається з державними фінансами?

Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук — Четвер, 11 травня 2023, 16:23

На початку квітня Верховна Рада проголосувала законопроєкт з поправкою, яка передбачала повернення всім військовим надбавки у 30 тис грн на місяць. Її на початку року скасувало Міноборони для більшості військових, які не виконують бойових завдань.

Однак рішення депутатів так і не стало законом: джерел покриття додаткових видатків у бюджеті нема.

Чому у Раді заблокували повернення надбавок і як невдовзі можуть змінитися виплати військовим? Про це говорили з автором блокуючої постанови парламенту, секретарем Бюджетного комітету Володимиром Цабалем.

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Хроніки економіки

Встигнути за всіма економічними подіями в Україні буває непросто, особливо в умовах, коли українська економіка стала однією з пріоритетних цілей РФ під час великої війни. 

Встигати за світовою економікою у таких умовах і зовсім може виявитися завданням "з зірочкою". 

Як економіка України переживає найскладніший період у сучасній історії? Що буде з нашими заощадженнями та яке теперішнє та майбутнє очікує на курс гривні? Як війна впливає на економіку світу? 

У новому подкасті Економічної правди журналісти Дана Гордійчук та Ярослав Вінокуров спробують відповісти на ці питання, а також у деталях пояснити, як працює економіка країни та світу.

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