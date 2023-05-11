Чому військовим не повернуть надбавки та що відбувається з державними фінансами?

На початку квітня Верховна Рада проголосувала законопроєкт з поправкою, яка передбачала повернення всім військовим надбавки у 30 тис грн на місяць. Її на початку року скасувало Міноборони для більшості військових, які не виконують бойових завдань.

Однак рішення депутатів так і не стало законом: джерел покриття додаткових видатків у бюджеті нема.

Чому у Раді заблокували повернення надбавок і як невдовзі можуть змінитися виплати військовим? Про це говорили з автором блокуючої постанови парламенту, секретарем Бюджетного комітету Володимиром Цабалем.