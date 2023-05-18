Економіка дронів. Як безпілотники змінюють хід війни і які перспективи в цього бізнесу в майбутньому?
Безпілотники стали справжнім gamechanger-ом у російсько-українській війні. За допомогою них здійснюють розвідку, коригують роботу артилерії та навіть "мінусують" противника.
З перших днів великої війни у бій йшли навіть так звані "весільні" дрони. З часом їх почали удосконалювати та підлаштовувати під потреби воїнів. Разом з цим, в Україні почала активно розвиватися ціла індустрія виробництва військових дронів.
Зважаючи на активні бойові дії, що тривають у країні, українські виробники дронів мають неоціненну перевагу перед виробниками з інших країн: вони можуть отримувати майже миттєвий фідбек з поля бою та удосконалювати і підлаштовувати дрони під ведення війни.
Та чи зможуть українські БПЛА скористатися цією перевагою? І які перешкоди існують для розвитку галузі безпілотників?
Про це ми запитали в експертки у сфері безпілотних літальних апаратів Катерини Михалко.
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Хроніки економіки
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