Довоєнні податки повертаються: чому влада скасовує пільги і до чого готувати свої гаманці?

Після початку великої війни народні депутати запровадили безпрецедентні податкові пільги: звільнили від ПДВ та мита весь імпорт, а також дозволили навіть найбільшим компаніям ставати на спрощену систему оподаткування та платити лише 2% від доходу.

Однак за 15 місяців і бізнес, і прості українці вже пристосувалися до життя в умовах повномасштабної агресії. Тому з кінця минулого року в уряді та парламенті вголос заговорили про те, аби повернути оподаткування в Україні до довоєнного стану.

Як це вплине на бізнес та бюджет? Чому депутати так довго затягували із ухваленням відповідного закону? І чи може влада не лише скасувати пільги, але й запровадити нові податки?

Про це ми говорили з членкинею податкового комітету Ради Ольгою Василевською-Смаглюк.