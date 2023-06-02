Довоєнні податки повертаються: чому влада скасовує пільги і до чого готувати свої гаманці?
Після початку великої війни народні депутати запровадили безпрецедентні податкові пільги: звільнили від ПДВ та мита весь імпорт, а також дозволили навіть найбільшим компаніям ставати на спрощену систему оподаткування та платити лише 2% від доходу.
Однак за 15 місяців і бізнес, і прості українці вже пристосувалися до життя в умовах повномасштабної агресії. Тому з кінця минулого року в уряді та парламенті вголос заговорили про те, аби повернути оподаткування в Україні до довоєнного стану.
Як це вплине на бізнес та бюджет? Чому депутати так довго затягували із ухваленням відповідного закону? І чи може влада не лише скасувати пільги, але й запровадити нові податки?
Про це ми говорили з членкинею податкового комітету Ради Ольгою Василевською-Смаглюк.
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