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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Як вигнати Росію з ООН? Деталі українського плану

Олена Куренкова, Олег Павлюк — Субота, 21 січня 2023, 15:04

Ще до початку повномасштабної війни в Україні поставало питання про те, а чи легітимно перебуває Росія в Організації Об'єднаних Націй. Надто ж — у Раді Безпеки ООН, де має право вето й може блокувати будь-які невигідні рішення.

Але для виключення РФ із ООН потрібне... рішення Радбезу. Замкнене коло. Чи ні?

У грудні 2022 року Україна оголосила про міжнародну кампанію з оскарження легітимності перебування Росії в Організації Об'єднаних Націй. І, якщо вірити міністру закордонних справ Дмитру Кулебі, перші успіхи вже є: деякі країни принаймні дізнались, що Москва, можливо, взагалі не мала б бути в Організації.

У новому випуску подкасту світ не sweet разом із колишнім постійним представником України при ООН і ексзаступником глави МЗС Володимиром Єльченком ми розбираємось, у чому полягає план Києва й чи насправді реально позбавити Росію місця в Радбезі.

Слухайте подкаст "Світ не Sweet" на зручній платформі:
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Посилання на сайт організації "Громадський Хаб", яка сприяє кампанії з вигнання Росії з ООН: https://civichub.org.ua/uk/

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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – це експериментальний подкаст про міжнародну політику (і не лише), який для вас готують Оленка Куренкова та Олег Павлюк. Автори подкасту можуть забувати прізвища політиків, помилятися, недоречно сміятися, але попри це максимально душевно розповідають про міжнародку і всі важливі події, які відбуваються за межами України. 

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