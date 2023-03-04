У першу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну Китай нарешті опублікував власне бачення того, як повинна закінчитись найбільша з часів Другої світової війна в Європі.

"Принципи врегулювання української кризи", або, як їх охрестили у ЗМІ, "мирний план" Пекіна насправді не став чимось новим. Але його оцінки в Україні й Росії та на Заході аж ніяк не однакові.

Офіційний Київ каже, що готовий дискутувати про план, а Володимир Зеленський навіть хоче зустрітись із Сі Цзіньпінем; кремлівська пропаганда вкотре завела мову про "неможливість переговорів" через українську позицію; а західні ж держави натомість говорять, що КНР може надати Росії летальну зброю.

Якою ж є справжня суть і мета китайського "мирного плану"? Чи несе він для України хоча б якийсь позитив — чи, навпаки, ставитись виключно насторожено? Яку мету Китай переслідує в російсько-українській війні й чи готовий буде остаточно пристати на якусь зі сторін?

Про це і не лише в подкасті "cвіт не sweet" говоримо з Наталією Бутирською — експерткою з питань Східної Азії, магістеркою зовнішньої політики.