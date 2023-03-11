Путіна - за ґрати. Усе, що треба знати про трибунал щодо агресії Росії
Чи реально покарати Росію за війну проти України? Міжнародне право, на жаль, неповоротке, і швидко на лаві підсудних побачити ані Владіміра Путіна, ані Сергєя Лаврова, наприклад, не вийде. Та все ж, переконані в Києві, добитись справедливості можливо. Один із таких кроків — міжнародний трибунал щодо злочину агресії РФ.
Створення трибуналу, однак, — процес непростий і тривалий. Про нього вперше заговорили ще навесні 2022 року, але й досі Україна збирає групу держав-прихильниць ідеї. А паралельно — з партнерами займається збором доказів і розслідуванням воєнних та інших злочинів РФ в Україні.
Які уроки про покарання агресора винесла міжнародна спільнота з часів Другої світової війни? Які зараз існують механізми притягнення до відповідальності за злочин агресії? У чому різниця між Міжнародним кримінальним судом і Міжнародним судом ООН? Чому не всі підтримують ідею спеціального трибуналу — та, врешті, яку форму він матиме?
Про це детально і цікаво в подкасті "світ не sweet" говоримо з Ґаяне Нуріджанян — доценткою кафедри міжнародного та європейського права Національного університету "Києво-Могилянська академія", яка має досвід роботи у МКС.
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
"Cвіт не Sweet" – це експериментальний подкаст про міжнародну політику (і не лише), який для вас готують Оленка Куренкова та Олег Павлюк. Автори подкасту можуть забувати прізвища політиків, помилятися, недоречно сміятися, але попри це максимально душевно розповідають про міжнародку і всі важливі події, які відбуваються за межами України.