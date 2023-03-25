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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Змагання за Африку. Як Росія шукає собі союзників у "війні" проти Заходу

Олег Павлюк, Олена Куренкова — Субота, 25 березня 2023, 17:17

Африка — один із найцікавіших і найменш досліджених континентів, який має всі шанси стати локомотивом світового розвитку вже в найближчі десятиліття.

Росія ще за радянських часів активно намагалась налагодити відносини з африканськими країнами, аби заручитись їхньою підтримкою в боротьбі проти Заходу. З розпаду СРСР минули три десятиліття, російські війська вдерлись в Україну — і Москва знову шукає собі союзників.

При цьому Кремль лицемірно стверджує, що не є і не був імперською державою, називаючи себе союзником Африки в прагненні добитись справедливості за кривди колоніального минулого.

Чи спрацьовує російська стратегія, як Москва взагалі змагається за вплив в Африці й що в цих умовах робить (і має робити) Україна — про це в подкасті "світ не sweet" говоримо з аналітикинею Global Ukraine Foundation Мартою Олійник-Дьомочко. Повірте, так цікаво про Африку вам ще ніхто не розповідав!

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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – це експериментальний подкаст про міжнародну політику (і не лише), який для вас готують Оленка Куренкова та Олег Павлюк. Автори подкасту можуть забувати прізвища політиків, помилятися, недоречно сміятися, але попри це максимально душевно розповідають про міжнародку і всі важливі події, які відбуваються за межами України. 

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