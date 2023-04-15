Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Разом навіки чи до перемоги? Як Польща стала найбільшим союзником України

Олег Павлюк — Субота, 15 квітня 2023, 18:08

Нині навряд чи в когось викликає сумнів те, що Польща — чи не найбільший друг і союзник України.

Там знайшли прихисток півтора мільйона українських біженців; звідти сотні одиниць бронетехніки, а віднедавна — й МіГи вирушають на фронт; у Варшаві чи не найгучніше говорять про підтримку членства Києва в НАТО і ЄС, а також борються проти "втоми від України".

Та ще кілька років тому, здавалось, українсько-польські відносини перебувають чи не в найгіршій точці за часів незалежності. Адже йшлось тоді насамперед про історичні питання, які й досі збурюють суспільство в Польщі.

Як за лічені місяці на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну відійшло на другий план суперечливе історичне тло взаємин Києва й Варшави? Як із цього користається Польща, прагнучи стати регіональним лідером? І чи насправді польська підтримка України аж така беззастережна?

Про це у подкасті "світ не sweet" говоримо з Оленою Бабаковою — журналісткою, дослідницею міграції, викладачкою Університету Вістула у Варшаві. Ця розмова точно відкриє вам Польщу з іншого боку!

Слухайте подкаст "Світ не Sweet" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud RSS

Підписуйся на наш ютуб-канал

Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – це експериментальний подкаст про міжнародну політику (і не лише), який для вас готують Оленка Куренкова та Олег Павлюк. Автори подкасту можуть забувати прізвища політиків, помилятися, недоречно сміятися, але попри це максимально душевно розповідають про міжнародку і всі важливі події, які відбуваються за межами України. 

Разом навіки чи до перемоги? Як Польща стала найбільшим союзником України
15 квітня 2023, 18:08 — Олег Павлюк
Чебуреки, плов та "чоловіча" кава з сіллю. Старе та нове в кримськотатарській кухні
14 квітня 2023, 18:20 — Алім Алієв, Рустем Халілов
Злив розвідувальних даних, ситуація у Бахмуті, електронні повістки в Росії — головне про війну за тиждень
14 квітня 2023, 14:49 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Скільки нас? Як демографічна криза впливає на економіку і яке майбутнє пенсійної системи: розмова з Еллою Лібановою
13 квітня 2023, 14:53 — Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук
Золота жила Європи. Як іноземці створювали промисловість Донбасу – подкаст "УП. Вголос"
11 квітня 2023, 19:50 — Рустем Халілов
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
2 епізоди
Ранкова доза
85 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
162 епізоди
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Кавун та тютюн
5 епізодів
Сафарі
3 епізоди
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
13 епізодів
Хроніки економіки
14 епізодів
УП. Вголос
18 епізодів
(не)Безпечна Країна
9 епізодів
Один одному
23 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
16 епізодів
Температура - нормальна!
61 епізод
Життя бентежне
10 епізодів
Культура всього
60 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів