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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Ми виграли битву за серце Франції". Як Париж підтримує Україну і чому французів все ще турбує майбутнє Росії

Олег Павлюк, Олена Куренкова — Субота, 22 квітня 2023, 18:19

Президент Франції Еммануель Макрон був серед тих, хто до останнього наполягав: діалог з Росією потрібен, і саме він допоможе уникнути повномасштабного вторгнення в Україну.

Що ж, цього не сталося, однак віри в дипломатію Макрон не полишив: тепер його ідея — залучити до переговорів Китай, який нібито допоможе умовити Росію та Україну врешті-решт про щось домовитися і закінчити війну.

Посередницькі зусилля Макрона викликають легку тривогу, та попри це Франція — усе ж один з ключових союзників України. Чим можна пояснити останній розворот Парижа в бік Китаю та його бажання "не принижувати Росію" — і водночас військову та іншу допомогу Україні?

У подкасті "світ не sweet" говоримо про це з Тетяною Огарковою, відповідальною за міжнародну роботу Українського кризового медіа центру, журналісткою, літературознавицею, а також авторкою франкомовного подкасту про війну в Україні "L’Ukraine, face à la guerre".

Слухайте подкаст "Світ не Sweet" на зручній платформі:
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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – це експериментальний подкаст про міжнародну політику (і не лише), який для вас готують Оленка Куренкова та Олег Павлюк. Автори подкасту можуть забувати прізвища політиків, помилятися, недоречно сміятися, але попри це максимально душевно розповідають про міжнародку і всі важливі події, які відбуваються за межами України. 

"Ми виграли битву за серце Франції". Як Париж підтримує Україну і чому французів все ще турбує майбутнє Росії
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