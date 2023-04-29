Кінець пацифізму? Посол України — ексклюзивно про підтримку Японії
Понад 80% населення підтримують Україну, проти Росії запроваджені десятки санкцій, гуманітарна і не лише допомога обраховується мільярдами доларів — і все це, як не дивно, не про державу Заходу.
Японія з початком повномасштабного вторгнення РФ відкрилась для українців як непохитний і надійний союзник. Часом — усупереч багаторічним традиціям.
Чи знали ви, що Україна — перша з часів Другої світової війни держава, якій Токіо надало нелетальну військову допомогу? А що Японія прийняла понад дві тисячі українців, хоча до того на рік пускала не більш як п'ятьох (!) іноземців?
Нині ж, з огляду на повномасштабну російську агресію та загрози з боку Китаю, японська партія влади всерйоз пропонує переглянути принцип пацифізму, на якому останні понад 70 років ґрунтувався розвиток держави.
Про це, а також про цьогорічне головування Японії в "Групі семи" й те, чим унікальна японська полуниця (так-так, це не одрук), у подкасті "світ не sweet" розповідає надзвичайний та повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський.
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
"Cвіт не Sweet" – це експериментальний подкаст про міжнародну політику (і не лише), який для вас готують Оленка Куренкова та Олег Павлюк. Автори подкасту можуть забувати прізвища політиків, помилятися, недоречно сміятися, але попри це максимально душевно розповідають про міжнародку і всі важливі події, які відбуваються за межами України.