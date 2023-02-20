Як росіяни зробили Куршевель своїм та продовжують відпочивати у ньому попри війну та санкції?
У новому подкасті "Української правди", який має назву "Сафарі", журналіст Михайло Ткач розповість про своє "сафарі" на російські активи, розкиданні по всьому світові та росіян, безпосередньо пов‘язаних з режимом Путіна. Допомогає з цим подкастом Федор Попадюк.
У першому епізоді автори подкасту розповідали про те у яких країнах російські олігархи мають нерухомість та яхти. Цього разу мова піде про французький Куршевель, який став улюбленим місцем для зимового відпочинку найбагатших росіян.
Чому в Куршевелі відпочиває так багато росіян? Хто з російських олігархів й досі там має нерухомість? Про все це розповідає Михайло Ткач, який сам нещодавно відвідав Куршевель, щоб запитати росіян про те, як їм відпочивається, коли в Україну летять російські ракети.
Сафарі
"Сафарі" – це новий подкаст "Української правди" у якому журналіст Михайло Ткач буде розповідати про своє полювання на російські активи у світі. Де найбільше російських яхт? В яких європейських країнах досі відпочивають російські олігархи? Допомогає з цим подкастом Федір Попадюк.