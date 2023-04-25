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Сафарі

Російська еліта в столиці Австрії: Розповідаємо про російські літаки та нерухомість росіян у Відні

Федір Попадюк, Михайло Ткач — Вівторок, 25 квітня 2023, 19:23

У новому подкасті "Української правди", який має назву "Сафарі", журналіст Михайло Ткач розповість про своє "сафарі" на російські активи, розкиданні по всьому світові та росіян, безпосередньо пов‘язаних з режимом Путіна. Допомогає з цим подкастом Федір Попадюк.

У третьому епізоді мова піде про те, як російська еліта зробила Відень одним з найбільш російських міст Європи.

Ми розповімо про літак підсанкційного олігарха Сулеймана Керімова, який досі знаходиться на території Австрії, про топ-менеджерів компанії Лукойл, які відпочівають в 5-зіркових готелях, та про австрійську нерухомість російських депутатів.

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Сафарі

"Сафарі" – це новий подкаст "Української правди" у якому журналіст Михайло Ткач буде розповідати про своє полювання на російські активи у світі. Де найбільше російських яхт? В яких європейських країнах досі відпочивають російські олігархи? Допомогає з цим подкастом Федір Попадюк.

Російська еліта в столиці Австрії: Розповідаємо про російські літаки та нерухомість росіян у Відні
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