Як росіяни відпочивають у Куршевелі та чому французи заплющують на це очі? Розповідаємо у подкасті "Сафарі"

У новому подкасті "Української правди", який має назву "Сафарі", журналіст Михайло Ткач розповість про своє "сафарі" на російські активи, розкидані по всьому світові та росіян, безпосередньо пов‘язаних з режимом Путіна. Допомогає з цим подкастом Федір Попадюк.

У четвертому епізоді мова знову піде про Куршевель — французський гірськолижний курорт, який дуже сильно полюбляють російські олігархи.

У новому епізоді подкасту Михайло Ткач розповідає про дружину заступника міністра оборони РФ, який відвідував окупований росіянами Маріуполь, яку зміг побачити в Куршевелі в компанії з Валерієм Меладзе, про інших росіян, що володіють нерухомістю на французському курорті, а також про те, як деякі з французів надають перевагу не цінностям боротьби за свободу, а російським грошам.