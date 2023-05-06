Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
Сафарі

Як росіяни відпочивають у Куршевелі та чому французи заплющують на це очі? Розповідаємо у подкасті "Сафарі"

Михайло Ткач, Федір Попадюк — Субота, 6 травня 2023, 18:39

У новому подкасті "Української правди", який має назву "Сафарі", журналіст Михайло Ткач розповість про своє "сафарі" на російські активи, розкидані по всьому світові та росіян, безпосередньо пов‘язаних з режимом Путіна. Допомогає з цим подкастом Федір Попадюк.

У четвертому епізоді мова знову піде про Куршевель — французський гірськолижний курорт, який дуже сильно полюбляють російські олігархи.

У новому епізоді подкасту Михайло Ткач розповідає про дружину заступника міністра оборони РФ, який відвідував окупований росіянами Маріуполь, яку зміг побачити в Куршевелі в компанії з Валерієм Меладзе, про інших росіян, що володіють нерухомістю на французському курорті, а також про те, як деякі з французів надають перевагу не цінностям боротьби за свободу, а російським грошам.

Підписуйтесь та слухайте подкаст "Сафарі" на зручній платформі:
Apple Podcasts Spotify Soundcloud RSS

Реклама:

Сафарі

"Сафарі" – це новий подкаст "Української правди" у якому журналіст Михайло Ткач буде розповідати про своє полювання на російські активи у світі. Де найбільше російських яхт? В яких європейських країнах досі відпочивають російські олігархи? Допомогає з цим подкастом Федір Попадюк.

Реклама:
Помста, гроші та Вагнер. Про розлюднення ворога і криваві мільярди
9 липня 2023, 17:26 — Михайло Кригель
Анка Фельдгузен: "Росія не зникне, вона буде там географічно"
8 липня 2023, 16:50 — Аліна Фролова
500 днів війни, просування під Бахмутом, зброя від Болгарії та Чехії – головне про війну за тиждень
8 липня 2023, 10:22 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Приватизація під час війни: продаж за безцінь чи збереження корупційних схем
6 липня 2023, 18:49 — Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук
Валерій Пекар: "Перемога – це мир, кращий за попередній, мир, коли росія більше не загрожує Україні"
5 липня 2023, 18:14 — Аліна Фролова
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
2 епізоди
Головна обсерваторія
5 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
176 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
22 епізоди
Хроніки економіки
26 епізодів
УП. Вголос
26 епізодів
(не)Безпечна Країна
16 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
72 епізоди
Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів