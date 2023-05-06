Як росіяни відпочивають у Куршевелі та чому французи заплющують на це очі? Розповідаємо у подкасті "Сафарі"
У новому подкасті "Української правди", який має назву "Сафарі", журналіст Михайло Ткач розповість про своє "сафарі" на російські активи, розкидані по всьому світові та росіян, безпосередньо пов‘язаних з режимом Путіна. Допомогає з цим подкастом Федір Попадюк.
У четвертому епізоді мова знову піде про Куршевель — французський гірськолижний курорт, який дуже сильно полюбляють російські олігархи.
У новому епізоді подкасту Михайло Ткач розповідає про дружину заступника міністра оборони РФ, який відвідував окупований росіянами Маріуполь, яку зміг побачити в Куршевелі в компанії з Валерієм Меладзе, про інших росіян, що володіють нерухомістю на французському курорті, а також про те, як деякі з французів надають перевагу не цінностям боротьби за свободу, а російським грошам.
Сафарі
"Сафарі" – це новий подкаст "Української правди" у якому журналіст Михайло Ткач буде розповідати про своє полювання на російські активи у світі. Де найбільше російських яхт? В яких європейських країнах досі відпочивають російські олігархи? Допомогає з цим подкастом Федір Попадюк.