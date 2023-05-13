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Сафарі

Чим володіють російські еліти на Лазуровому берегу у Франції? Розповідаємо у подкасті "Сафарі"

Михайло Ткач, Федір Попадюк — Субота, 13 травня 2023, 20:57

У новому подкасті "Української правди", який має назву "Сафарі", журналіст Михайло Ткач розповість про своє "сафарі" на російські активи, розкидані по всьому світові та росіян, безпосередньо пов‘язаних з режимом Путіна. Допомогає з цим подкастом Федір Попадюк.

У п’ятому епізоді мова піде про Лазуровий берег Франції — Сен-Тропе, Канни, Антіб та Ніццу, у яких так полюбляють відпочивати представники російських еліт та де мають розкішні маєтки та вілли.

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Сафарі

"Сафарі" – це новий подкаст "Української правди" у якому журналіст Михайло Ткач буде розповідати про своє полювання на російські активи у світі. Де найбільше російських яхт? В яких європейських країнах досі відпочивають російські олігархи? Допомогає з цим подкастом Федір Попадюк.

Чим володіють російські еліти на Лазуровому берегу у Франції? Розповідаємо у подкасті "Сафарі"
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