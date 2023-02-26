Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
Кавун та тютюн

Кримський спротив. Що відбувалось в Криму з моменту його окупації? Говоримо з Тамілою Ташевою

Севгіль Мусаєва, Алім Алієв — Неділя, 26 лютого 2023, 18:33

"Кавун та тютюн" – подкаст про те, що об'єднує українців та кримських татар.

В кожному епізоді ми будемо знаходити це спільне в різних сферах – в сторінках історії, в музиці, в літературі, кухні. Будемо запрошувати гостей та обговорювати з ними те, що нас об'єднує, а також і те, що в двох народів є індивідуального.

Перший епізод подкасту "Кавун та тютюн" – про єдність українців та кримських татар в протистоянні одному ворогові. Про те, що відбувалося в Криму напередодні і після його окупації Росією. І як сама Росія обрала своїми ворогами кримських татар та українців.

Про те, що відбувалось в Криму всі роки з моменту окупації півострова, говоримо з Тамілою Ташевою –  постійною представницею президента України в АР Крим. 

Слухайте подкаст "Кавун та тютюн!" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud

Реклама:

Кавун та тютюн

"Кавун та тютюн" – подкаст про те, що об'єднує українців та кримських татар.

В кожному епізоді ми будемо знаходити це спільне в різних сферах – в сторінках історії, в музиці, в літературі, кухні. Будемо запрошувати гостей та обговорювати з ними те, що нас об'єднує, а також і те, що в двох народів є індивідуального.

І назва нашої програми – це теж один з прикладів того близького, що є між українцями та киримли. Тютюн – так звучить слово і кримськотатарською, і українською, і означає воно одне. Кавун – і це слово теж є в обох мовах. Але кримські татари кавуном називають диню. Так єдина форма містить різний для двох народів сенс.

Реклама:
“Національний музей Голодомору - не про жертви і вбивства, це музей про незламність, стійкість та гідність українців”, - Леся Гасиджак
7 серпня 2023, 17:11 — Костянтин Дорошенко
Коли міжнародне право покарає Росію за розв'язану проти України війну
5 серпня 2023, 16:12 — Олена Куренкова, Олег Павлюк
Дрони в Криму, Новоросійську і Москві, підрив Чонгарського мосту та провокації "Вагнера" в Білорусі – головне про війну за тиждень
4 серпня 2023, 17:38 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
ВВП, інфляція, курс та кредити. Чому НБУ покращив макропрогноз і чого там очікують від економіки?
3 серпня 2023, 17:22 — Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук
Оксана Покальчук: "Щойно реально з’явиться політична воля для того, щоб був мир – він буде"
2 серпня 2023, 17:43 — Аліна Фролова
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
3 епізоди
Головна обсерваторія
7 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
179 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
26 епізодів
Хроніки економіки
30 епізодів
УП. Вголос
27 епізодів
(не)Безпечна Країна
19 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
77 епізодів
Температура - нормальна!
66 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів