Кримський спротив. Що відбувалось в Криму з моменту його окупації? Говоримо з Тамілою Ташевою

"Кавун та тютюн" – подкаст про те, що об'єднує українців та кримських татар.

В кожному епізоді ми будемо знаходити це спільне в різних сферах – в сторінках історії, в музиці, в літературі, кухні. Будемо запрошувати гостей та обговорювати з ними те, що нас об'єднує, а також і те, що в двох народів є індивідуального.

Перший епізод подкасту "Кавун та тютюн" – про єдність українців та кримських татар в протистоянні одному ворогові. Про те, що відбувалося в Криму напередодні і після його окупації Росією. І як сама Росія обрала своїми ворогами кримських татар та українців.

Про те, що відбувалось в Криму всі роки з моменту окупації півострова, говоримо з Тамілою Ташевою – постійною представницею президента України в АР Крим.