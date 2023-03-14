Перед вами другий епізод подкасту "Кавун та тютюн" – програми про те, що об'єднує українців та кримських татар.

Цього разу ми говоримо про боротьбу двох народів з одним супротивником, який здавався непереможним. Бо цим супротивником була радянська влада.

Новий епізод розповідає про кримськотатарський рух за повернення на батьківщину та те, як в цій боротьбі корінному народові Криму допомагали українські дисиденти.

1944 року радянська влада депортувала з Криму всіх кримських татар. У товарних вагонах їх повезли в Середню Азію та на Урал. Через нелюдські умови в дорозі і в місцях депортації за лічені роки загинула майже половина народу.

Протягом 12 років кримські татари мали статус спецпереселенців. Їх обмежили в правах, у тому числі в праві пересування. Паспорта кримським татарам видали тільки в 1956 році.

А 1967 року вийшов указ президії Верховної Ради СРСР "Про громадян татарської національності, які раніше проживали в Криму". В ньому нібито знімали обмеження з кримських татар, і навіть говорилось про огульні звинувачення, які "необґрунтовано віднесли до всього татарського населення Криму". Але насправді шлях в Крим для його корінного народу все одно залишався закритим.

Коли вийшов цей указ, гостю цього подкасту не виповнилося 24-х. І він вже встиг як дисидент отримати перший термін ув'язнення.

В новому епізоді розмовляємо з лідером кримських татар Мустафою Джемілєвим, який 15 років провів у радянських тюрмах та лагерях, виборюючи право свого народу на повернення додому.