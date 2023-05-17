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Кавун та тютюн

"Травми суспільства – це проблема нацбезпеки". Ігор Козловський про Голодомор, депортацію киримли та досвід війни

Алім Алієв — Середа, 17 травня 2023, 15:10

"Нам потрібне загальне дорослішання", – каже релігієзнавець, кандидат історичних наук, письменник Ігор Козловський. Він говорить про новий виклик, який постане перед українцями через травму війни – необхідність почути один одного. У кожного з нас свій досвід цієї війни, і між цими досвідами має виникнути спільна мова.

Це новий епізод подкасту "Кавун та тютюн" – про те, що об'єднує українців та кримських татар. І цей випуск ми присвятили колективним травмам. Козловський називає ХХ століття епіцентром множинних травм для українців. Серед найбільш масштабних трагедій, що спричинили травми на покоління – Голодомор в Україні 1932-1933-их років та депортація кримських татар в 1944-му році.

В цьому епізоді ми говоримо про таке:

– Чому травми суспільства це проблема національної безпеки та з якої причини люди починають ставити неправильні питання і вимагати неправильних відповідей?

– Які наслідки трагедій ХХ століття ми досі носимо в собі?

– Чому витіснення пам'яті радянською машиною приводить до того, що травма переходить в культурне тіло?

– Як колонізаційні процеси можуть формувати комплекс національної меншовартості?

– До чого приводить те, що переживши колективну травму, людина починає відчувати провину?

– І як відрефлексувати колективну травму?

З Ігором Козловським спілкувалися Мавіле Халіл та Алім Алієв.

Слухайте подкаст «Кавун та тютюн!» на зручній платформі:
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Кавун та тютюн

"Кавун та тютюн" – подкаст про те, що об'єднує українців та кримських татар.

В кожному епізоді ми будемо знаходити це спільне в різних сферах – в сторінках історії, в музиці, в літературі, кухні. Будемо запрошувати гостей та обговорювати з ними те, що нас об'єднує, а також і те, що в двох народів є індивідуального.

І назва нашої програми – це теж один з прикладів того близького, що є між українцями та киримли. Тютюн – так звучить слово і кримськотатарською, і українською, і означає воно одне. Кавун – і це слово теж є в обох мовах. Але кримські татари кавуном називають диню. Так єдина форма містить різний для двох народів сенс.

"Травми суспільства – це проблема нацбезпеки". Ігор Козловський про Голодомор, депортацію киримли та досвід війни
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