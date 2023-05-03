Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Головна обсерваторія

"Головна обсерваторія" – новий науковий подкаст від УП

Дмитро Сімонов — Середа, 3 травня 2023, 17:53

"Головна обсерваторія" – це науково-популярний подкаст. 

В ньому ми говоримо, про те, як влаштований наш світ: жива природа, зорі, матерія, давні суспільства тощо. 

Розповідаємо про те, яким чином люди дізнаються про те, як влаштований світ. Такі люди  – астрономи, генетики, екологи, археологи та інші є гостями нашої "обсерваторії" і нашими провідниками у світ науки.

Ми також говоримо про те, навіщо нам знати, як влаштований світ. 

Чесна відповідь на це питання полягає в тому, що це неймовірно цікаво – розбиратися, як "все це працює". Але іноді ще й дуже корисно, адже наука – це не лише пригода, але й велика сила. 

Підписуйтесь та слухайте подкаст "Головна обсерваторія" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud RSS

Підписуйся на наш ютуб-канал

Головна обсерваторія

"Головна обсерваторія" – це науково-популярний подкаст. 

В ньому ми говоримо, про те, як влаштований наш світ: жива природа, зорі, матерія, давні суспільства тощо. 

Розповідаємо про те, яким чином люди дізнаються про те, як влаштований світ. Такі люди  – астрономи, генетики, екологи, археологи та інші є гостями нашої "обсерваторії" і нашими провідниками у світ науки.

Ми також говоримо про те, навіщо нам знати, як влаштований світ. 

Чесна відповідь на це питання полягає в тому, що це неймовірно цікаво – розбиратися, як "все це працює". Але іноді ще й дуже корисно, адже наука – це не лише пригода, але й велика сила. 

Автор та ведучий подкасту – Дмитро Сімонов. Він не біолог, не фізики, не хімік і не астроном. Він науковий журналіст, який разом із вами дуже хоче розібратися в тому, як же все це навкруги влаштовано, як його можна змінити або "полагодити", а коли краще просто спостерігати, але не чіпати руками.  

"Головна обсерваторія" – новий науковий подкаст від УП
3 травня 2023, 17:53 — Дмитро Сімонов
Румунія - Україна: нове знайомство старих сусідів
1 травня 2023, 16:33 — Костянтин Дорошенко
Ні влади, ні опозиції. Чим живе український парламент під час війни. Аудіоверсія
30 квітня 2023, 19:23 — Роман Романюк, Роман Кравець
Кінець пацифізму? Посол України — ексклюзивно про підтримку Японії
29 квітня 2023, 17:48 — Олег Павлюк, Олена Куренкова
Авдіївка, лівий берег Херсонщини та морські дрони у Севастополі — головне про війну за тиждень
28 квітня 2023, 18:24 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
2 епізоди
Головна обсерваторія
1 епізод
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
5 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
164 епізоди
Сафарі
4 епізоди
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
15 епізодів
Хроніки економіки
16 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
УП. Вголос
19 епізодів
(не)Безпечна Країна
10 епізодів
Один одному
23 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
17 епізодів
Температура - нормальна!
61 епізод
Життя бентежне
10 епізодів
Культура всього
63 епізоди
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів