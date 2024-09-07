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УП-2

Зеленський провів велике пересаджування міністрів в уряді Шмигаля

Роман Романюк, Владислав Кравець — Субота, 7 вересня 2024, 12:37

Переформатування КабМіну: хто і чиє місце зайняв в оновленому Уряді, які зміни плануються в розділенні старих і створенні нових міністерств? А також якою була реакція Дениса Шмигаля на перестановки в Кабінеті Міністрів України? Про це поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

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УП-2

Подкаст "Української правди", у якому політичні оглядачі Роман Романюк та Роман Кравець обговорюють актуальні події та їхній вплив на нас з вами.

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Зеленський провів велике пересаджування міністрів в уряді Шмигаля
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