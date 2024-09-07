Зеленський провів велике пересаджування міністрів в уряді Шмигаля

Переформатування КабМіну: хто і чиє місце зайняв в оновленому Уряді, які зміни плануються в розділенні старих і створенні нових міністерств? А також якою була реакція Дениса Шмигаля на перестановки в Кабінеті Міністрів України? Про це поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.