Депортація українців 1944-1951, операція "Вісла" та повторне виселення Росією
У вересні виповнюється 80 років від початку депортації з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини мешканців цих регіонів. За різними даними, в період з 1944 по 1951 роки близько 700 тисяч українців примусово переселили до УРСР під приводом "повернення додому".
Виселяли людей у різні регіони УРСР – від Галичини до Причорномор’я, Слобожанщини та Донеччини. Коли йшлося про південні чи східні області, фактично депортовані почасти опинялись у голих степах.
"Українська правда" вирішила нагадати про депортацію 1944-1951 років, і поговорила з Романом Кабачієм, автором книги "Вигнані на степи. Переселення 1944–1946", який присвячений першому етапу "великого переселення".
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