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Подкаст "Кляті питання"

Депортація українців 1944-1951, операція "Вісла" та повторне виселення Росією

Євген Будерацький — Субота, 7 вересня 2024, 20:00

У вересні виповнюється 80 років від початку депортації з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини мешканців цих регіонів. За різними даними, в період з 1944 по 1951 роки близько 700 тисяч українців примусово переселили до УРСР під приводом "повернення додому".

Виселяли людей у різні регіони УРСР – від Галичини до Причорномор’я, Слобожанщини та Донеччини. Коли йшлося про південні чи східні області, фактично депортовані почасти опинялись у голих степах.

"Українська правда" вирішила нагадати про депортацію 1944-1951 років, і поговорила з Романом Кабачієм, автором книги "Вигнані на степи. Переселення 1944–1946", який присвячений першому етапу "великого переселення".

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