Подкаст "Кляті питання": Чому Андрій Єрмак замінив Андрія Богдана?

З моменту обрання Володимира Зеленського президентом, голова його Офісу Андрій Богдан мав не аби який вплив. Часом здавалося, що саме Богдан, а не Зеленський керує країною. Але поступово Андрій Богдан відійшов у тінь та все рідше з’являвся у присутності Зеленського.

Паралельно з цим свій вплив нарощував помічник президента Андрій Єрмак, який закрив міжнародні питання та займався перемовинами з США та Росією.

В якийсь момент між Богданом та Єрмаком виник конфлікт, який закінчився досить несподівано. 11 лютого президент Зеленський звільнив Богдана з посади голови Офісу президента та у той же день призначив на цю посаду Єрмака.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з журналістами УП Романом Кравцем та Романом Романюком ми говоримо про те, чому Андрія Богдана замінили на Андрія Єрмака та яка між ними різниця.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

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