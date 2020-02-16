Подкаст "Кляті питання": Чому Андрій Єрмак замінив Андрія Богдана?

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Федір Попадюк, Роман РоманюкRoman Romaniuk, Роман КравецьRoman Kravets
Неділя, 16 лютого 2020, 06:00

З моменту обрання Володимира Зеленського президентом, голова його Офісу Андрій Богдан мав не аби який вплив. Часом здавалося, що саме Богдан, а не Зеленський керує країною. Але поступово Андрій Богдан відійшов у тінь та все рідше з’являвся у присутності Зеленського.

Паралельно з цим свій вплив нарощував помічник президента Андрій Єрмак, який закрив міжнародні питання та займався перемовинами з США та Росією.

В якийсь момент між Богданом та Єрмаком виник конфлікт, який закінчився досить несподівано. 11 лютого президент Зеленський звільнив Богдана з посади голови Офісу президента та у той же день призначив на цю посаду Єрмака.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з журналістами УП Романом Кравцем та Романом Романюком ми говоримо про те, чому Андрія Богдана замінили на Андрія Єрмака та яка між ними різниця.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст доступний всюди:

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Теми: Богдан Зеленський Андрій Єрмак Офіс президента
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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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