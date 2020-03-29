Коронавірус: говоримо про медицину, політику та економіку в умовах кризи

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Федір Попадюк
Неділя, 29 березня 2020, 19:00

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" обговорюємо коронавірус з усіх боків.

З авторкою подкасту "Температура – нормальна" та журналісткою УП. Життя Наталкою Бушковською говоримо про те, що відбувається у сфері медицини, що МОЗ робить правильно та неправильно, та чого чекати далі .

З журналістом УР Романом Романюком ми поговорили про те, як реагує влада в умовах кризи і чому її дії можна описати словом "параліч".

А з головним редактором "Економічної правди" Дмитром Дєнковим ми поговорили про вплив коронавірусу на економіку.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

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Теми: коронавірус
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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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