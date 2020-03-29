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Подкаст "Кляті питання"

Коронавірус: говоримо про медицину, політику та економіку в умовах кризи

Федір Попадюк — Неділя, 29 березня 2020, 19:00

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" обговорюємо коронавірус з усіх боків.

З авторкою подкасту "Температура – нормальна" та журналісткою УП. Життя Наталкою Бушковською говоримо про те, що відбувається у сфері медицини, що МОЗ робить правильно та неправильно, та чого чекати далі .

З журналістом УР Романом Романюком ми поговорили про те, як реагує влада в умовах кризи і чому її дії можна описати словом "параліч".

А з головним редактором "Економічної правди" Дмитром Дєнковим ми поговорили про вплив коронавірусу на економіку.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст доступний всюди: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Breaker, Pocket CastsOvercast, RadioPublic, Anchor, АБУК.

Якщо у вас є якесь запитання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питаннязапитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBotПитання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua разом з відгуками та побажаннями

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах

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24.02: Реконструкція
3 епізоди
Головна обсерваторія
7 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
179 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
25 епізодів
Хроніки економіки
30 епізодів
УП. Вголос
27 епізодів
(не)Безпечна Країна
19 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
76 епізодів
Температура - нормальна!
66 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
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