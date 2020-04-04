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Подкаст "Кляті питання"

Що відбувається з українським бізнесом в умовах коронавірусу?

Федір Попадюк — Субота, 4 квітня 2020, 17:39

Через коронавірус та карантин багато бізнесів вимушені були стати на паузу, звільнити своїх працівників або просто відправити їх у відпустки за власний рахунок. Вже зараз зрозуміло, що мікро-, малі та середні підприємства переживуть цю кризу особливо болісно.

У новому карантинному епізоді подкасту "Кляті питання" ми поговоримо про те, як коронавірус вплинув на бізнес, що буде з бізнесом після кризи та що робить держава для того, щоб якось допомогти українським підприємцям.

Гостя випуску – виконавча директорка Спілки українських підприємців Катерина Глазкова. За її словами у половини власників бізнесу запасу міцності залишилось не більш як на місяць карантину.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст доступний всюди: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Breaker, Pocket CastsOvercast, RadioPublic, Anchor, АБУК.

Якщо у вас є якесь запитання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питаннязапитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBotПитання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua разом з відгуками та побажаннями

Що у подкасті?

  • Як на роботу бізнесу вплинув карантин?
  • Чим допомогли "антикризові закони" прийняті Верховною Радою?
  • Що ще має зробити уряд, щоб полегшити роботу бізнесу в умовах кризи?
  • Що чекає на бізнес після завершення карантину?

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах

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86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
182 епізоди
Сафарі
10 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
28 епізодів
Хроніки економіки
33 епізоди
УП. Вголос
27 епізодів
(не)Безпечна Країна
21 епізод
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
80 епізодів
Температура - нормальна!
67 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
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11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
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