Що відбувається з українським бізнесом в умовах коронавірусу?

743 перегляди
Федір Попадюк
Субота, 4 квітня 2020, 17:39

Через коронавірус та карантин багато бізнесів вимушені були стати на паузу, звільнити своїх працівників або просто відправити їх у відпустки за власний рахунок. Вже зараз зрозуміло, що мікро-, малі та середні підприємства переживуть цю кризу особливо болісно.

У новому карантинному епізоді подкасту "Кляті питання" ми поговоримо про те, як коронавірус вплинув на бізнес, що буде з бізнесом після кризи та що робить держава для того, щоб якось допомогти українським підприємцям.

Гостя випуску – виконавча директорка Спілки українських підприємців Катерина Глазкова. За її словами у половини власників бізнесу запасу міцності залишилось не більш як на місяць карантину.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст доступний всюди: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Breaker, Pocket CastsOvercast, RadioPublic, Anchor, АБУК.

Якщо у вас є якесь запитання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питаннязапитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBotПитання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua разом з відгуками та побажаннями

Що у подкасті?

  • Як на роботу бізнесу вплинув карантин?
  • Чим допомогли "антикризові закони" прийняті Верховною Радою?
  • Що ще має зробити уряд, щоб полегшити роботу бізнесу в умовах кризи?
  • Що чекає на бізнес після завершення карантину?

Більше подкастів "Кляті питання":

Теми: бізнес коронавірус
powered by lun.ua
Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

Що відбувається з українським бізнесом в умовах коронавірусу?
4 квітня 2020, 17:39
Коронавірус: говоримо про медицину, політику та економіку в умовах кризи
29 березня 2020, 19:00
"Ранкова доза" авантюр. Зібров радить "Стару холеру" Лиса
26 березня 2020, 07:39
"Ранкова доза" уроків історії. Скоропадського радить Шимків
25 березня 2020, 07:43
Як відкладати на пенсію, якщо ти не хочеш покладатись на державу?
22 березня 2020, 06:00
Усі подкасти