Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
Подкаст "Кляті питання"

Говоримо про перший рік президентства Зеленського

Федір Попадюк — Неділя, 26 квітня 2020, 17:06

21 квітня 2019 року Володимир Зеленський виграв президентські вибори та переміг Петра Порошенка у другому турі з розгромними 73% відсотками.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" разом з політичними журналістами УП Романом Романюком та Романом Кравцом ми говоримо про рік який минув з моменту обрання Зеленського  президентом.

Говоримо ми про те, чи втілилися у життя передвиборчі страхи щодо Зеленського, як президент змінився за цей рік та якими були його здобутки та провали.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіоформат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст доступний всюди: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Breaker, Pocket CastsOvercast, RadioPublic, Anchor, АБУК.

Якщо у вас є якесь запитання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питаннязапитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot

Питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua разом з відгуками та побажаннями

Більше подкастів "Кляті питання":

Реклама:

Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах

Реклама:
Ринок таксі під час війни: з чого складається тариф і чи можна замовити поїздку у комендантську годину?
27 липня 2023, 17:09 — Ярослав Вінокуров, Дана Гордійчук
Джон Спенсер: "Битва за Київ – найбільш вирішальна битва сучасної епохи з кінця Другої світової війни"
26 липня 2023, 17:21 — Аліна Фролова
Тут знову буде степ. Навіщо природоохоронець з Донеччини віддав свій земельний пай дикій природі
25 липня 2023, 19:19 — Дмитро Сімонов
Чому так важко перейти з “да” на “так”? “Тренди твіттера” - трагікомедія на тлі реальності війни
24 липня 2023, 17:55 — Костянтин Дорошенко
Як війна змінила ринок пального і що буде з цінами найближчим часом?
20 липня 2023, 16:07 — Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
3 епізоди
Головна обсерваторія
7 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
177 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
24 епізоди
Хроніки економіки
29 епізодів
УП. Вголос
27 епізодів
(не)Безпечна Країна
18 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
75 епізодів
Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів