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Подкаст "Кляті питання"

Як політичні сили готуються до місцевих виборів?

Федір Попадюк — Неділя, 17 травня 2020, 18:57

У свіжому епізоді ми поговоримо про місцеві вибори, які наближаються до нас як те свято зі старої реклами Кока-Коли. Бо вже починається якась передвиборча метушня, і чим далі, тим тієї метушні буде більше.

На цьому тижні наш Рома Кравець написав текст про те, як президент та його команда готуються до місцевих виборів і чому у нього загострилися стосунки з місцевими елітами. У подкасті будемо обговорювати все це більш детально. 

Нагадуємо, що подкаст – це аудіоформат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст доступний всюди: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Breaker, Pocket CastsOvercast, RadioPublic, Anchor, АБУК.

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

Слухайте подкаст "Кляті питання" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud, Overcast, ;АБУК та інших платформах

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