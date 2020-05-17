Як політичні сили готуються до місцевих виборів?

У свіжому епізоді ми поговоримо про місцеві вибори, які наближаються до нас як те свято зі старої реклами Кока-Коли. Бо вже починається якась передвиборча метушня, і чим далі, тим тієї метушні буде більше.

На цьому тижні наш Рома Кравець написав текст про те, як президент та його команда готуються до місцевих виборів і чому у нього загострилися стосунки з місцевими елітами. У подкасті будемо обговорювати все це більш детально.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіоформат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

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