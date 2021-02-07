Санкції це теж цивілізований шлях: Чому Зеленський ввів санкції проти каналів Медведчука?

2 лютого, президент Володимир Зеленський, користуючись рішенням РНБО, заблокував телеканали 112, Zik та NewsOne, а також ввів санкції проти депутата ОПЗЖ Тараса Козака, який є соратником кума Путіна Віктора Медведчука. Формально Козак володіє вищезазначеними каналами, але фактично їх пов’язують з самим Медведчуком.

Чи можливо, взагалі, накласти санкції на громадян України та їхні бізнес? Чому Зеленський вирішив діяти саме таким методом? Що взагалі передбачають санкції і які політичні наслідки у цієї історії? На ці питання ми вирішили відповісти за допомоги журналістів УП Соні Лукашової та Романа Романюка!

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