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Подкаст "Кляті питання"

Чим закінчиться конфлікт Зеленського та Кличка? Говоримо у подкасті з Романом Кравцем

Федір Попадюк, Роман Кравець — Неділя, 23 травня 2021, 17:13

Останні тижні ми спостерігаємо за новим конфліктом між президентом Володимир Зеленським та мером Києва Віталієм Кличком. Обшуки у ряді комунальних підприємств, які мер столиці назвав тиском на столичну владу і особисто на нього, публічні звинувачення Зеленського про те що Кличко неправильно себе поводить із публікою.

Паралельно, як вже писала УП, у офісі президента намагаються прибрати Кличка з посади голови КМДА та знайти йому заміну.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми говоримо з журналістом Української правди Романом Кравцем про те, конфлікт між Зеленським та Кличком та про те, до яких наслідків він призведе.

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Більше епізодів подкасту "Кляті питання":

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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