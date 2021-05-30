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Подкаст "Кляті питання"

"Українська правда" змінила власника. Що тепер буде? Говоримо з головною редакторкою УП Севгіль Мусаєвою

Федір Попадюк, Севгіль Мусаєва — Неділя, 30 травня 2021, 16:27

26 травня стало відомо, що редакторка-засновниця інтернет-видання "Українська правда" Олена Притула та генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала уклали угоду, за умовами якої 100% корпоративних прав на видання та всі його активи переходять до групи компаній Dragon Capital.

"Моя мрія, щоб УП злетіла, як ракета, щоб ми зібрали в одному місці найкращих журналістів країни, щоб зарплати цих журналістів викликали заздрість у піарників. І щоб слово журналістів знову набуло ваги. Все це під силу новому власнику УП", - написала у своєму блозі Олена Притула, яка була власницею видання останній 21 рік.

У новому епізоді подкасту "Кляті питання" ми говоримо з редакторкою "Української правди" Севгіль Мусаєвою про зміну власника видання, про те, що зміниться у роботі редакції, про редакційний договір який укладено з новим власником та про те, чому ці зміни точно не на гірше.

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Читайте також: Що таке подкасти та як їх слухати? 

Більше епізодів подкасту "Кляті питання":

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Подкаст "Кляті питання"

Відповіді на усі ці кляті питання, що так нам набридають. Якщо у вас є якесь питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot. Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua, разом з відгуками та побажаннями.

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War-life balance
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196 епізодів
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Євродонбас
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20 епізодів
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